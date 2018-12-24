لوانوغي: الجزائر الممول الرئيسي لمسجد باريس والمغاربة لاعلاقة لهم

أفاد محمد لوانوغي مدير الإدارة العامة لمسجد باريس، أن الميزانية الخاصة بالمسجد تأتي من الجزائر وتقدر بـ 205 مليون دينار.

مضيفا أنه منذ سنة 2012 وهي على حالها لم تتغير، وعندما يتم تحويلها إلى الأورو تتقلص، حيث نخسر سنويا مليون أورو.

بسبب انخفاض الدينار، مطالبا بضرورة تحويل الميزانية بالعملة الصعبة حتى لا يتأثر بانخفاض سعر الدينار.

مشيرا في ذات السياق، أن الجزائر وحدها من تساهم بتمويل مسجد باريس رفقة بعض المحسنين والمغاربة لادخل لهم.

وكل الجمعيات التي تسير المسجد هي جزائرية.

أما عن قضية التنظيم الاسلامي في فرنسا منذ 20 سنة وهي على حالها، غير أنه تم تعديل القانون 1905 الذي يخص كل الأديان.

وفصل الدين عن الدولة، أين تم عقد اجتماع لمسلمي فرنسا لدراسة هذا التعديل.

مؤكدا أن موقف مسجد باريس ضد تعديل قانون 1905 لأنه سيكون عنصري، وأكثرية الجمعيات ترفض قانون 1901.