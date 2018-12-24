لوانوغي: المسلمون لاعلاقة لهم بالأعمال الإرهابية

قال محمد لوانوغي مدير الإدارة العامة لمسجد باريس، أن المسلمين لا علاقة لهم بالأعمال الإرهابية التي جرت مؤخرا في فرنسا

مشيرا خلال إستضافته في حصة قهوة وجرنان، أن مظاهرات السترات الصفراء هو مشكل اجتماعي داخلي في فرنسا.

والجزائريين شاركوا على أساس أنهم فرنسيين وليسوا رعايا جزائريين.

مضيفا أن الأحداث الأخيرة في فرنسا أصبحت تطلق عليهم “الجهاد”، وجهاديين والجهاد كلمة كبيرة بل هم ارهابيين ومخربين.

وأكد ذات المتحدث، أن النظرة إتجاه المسلمين يجب أن تختلف من الآن فصاعدا، لأنهم ضحايا وليسوا مجرمين.

خاصة وأنه في كل مرة وبعد عمليات تخريبيت يتم تبرير الموقف وارسال بيان الى الرأي العام.

مؤكدا أن المسلمين لا علاقة لهم بالأعمال التخريبية والهمجية في كل ربوع العالم.