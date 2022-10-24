“لوباريزيان” تكشف تفاصيل عقد مبابي مع البياسجي

كشفت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية، عن تفاصيل عقد اللاعب الفرنسي كيليان مبابي، مع فريقه باريس سان جيرمان.

ونشرت صحيفة “لوباريزيان” أمس الأحد، تقريرا بعنوان أغلى 10 عقود في تاريخ الرياضات، والذي تصدره اللاعب كيليان مبابي.

وجاء في التقرير، أن مبابي يربطه عقد مع البياسجي لغاية صيف 2025، يتضمن راتب سنوي بقيمة 72 مليون يورو.

بالإضافة لحصول مبابي على مكافأة توقيع 180 مليون يورو، ومكافأة ولاء تقدر بـ 240 مليون أورو مقسمة على 3 مواسم.

بواقع 70 مليون في أول موسم، ثم 80 مليون في الثاني، ثم 90 مليون في الثالث.

أي أن اجمالي سيتحصل اللاعب مبابي على مبلغ قدره حوالي الـ630 مليون يورو في الثلاث سنوات القادمة.

