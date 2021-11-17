لوبان.. الجزائر دولة عظيمة وعانت كثيرا من الإرهاب

أعلنت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان، أنها لن تمنح الجزائريين تأشيرات دخول حال فوزها بالرئاسة. وهذا في حال لم تقبل الجزائر باستعادة مواطنيها “غير المرغوب بهم” في فرنسا.

كما أكدت لوبان في تصريح لإذاعة “فرانس إنفو” أن إجراءات باريس جاءت في محلها. وتقضي الاجراءات بتقليص التأشيرات الممنوحة للجزائريين إلى النصف.

وأضافت لوبان، “الجزائر دولة عظيمة واجهت صعوبات كبيرة كالإرهاب. وأكدت أن القانون الدولي يقضي بوجوب أي دولة أن تستعيد رعاياها من المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين ببلد آخر يعتزم طردهم.

وقبيل أشهر قليلة عن الانتخابات الرئاسية الفرنسية، والمقررة 10 و24 أفريل المقبل بدأت تتضح معالم المعركة السياسية للفوز بكرسي الإليزيه. حيث أظهر كل مرشح معالم برنامجه السياسي الداخلي والدولي.

كما دعت مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، إلى حرمان المواطنين الجزائريين من التأشيرات ووقف تحويلاتهم البنكية.

وقالت لوبان إن الجزائر التي تعودت على ضعف القادة الفرنسيين عليها أن تحترم فرنسا. كما شددت على ضرورة عدم منح تأشيرات للجزائريين. واقترحت مراجعة تصاريح تحويل الأموال التي يرسلها الجزائريون والتي تقدر قيمتها بـ1.5 مليار يورو سنويا.

كما تقوم لوبان، في كل فرصة بالتهجم على الجزائر على خلفية الأزمة الأخيرة التي تعرفها العلاقات بين البلدين. وقالت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا في فيديو نشرته عبر حسابها على التويتر “ان الجزائر يجب عليها أن تحترم فرنسا” وأضافت لوبان ان” الجزائر اعتادت على ضعف المسؤولين الفرنسيين”.

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