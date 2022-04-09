لوبان تتوعد بمنع الحجاب وفرض غرامة مالية على ارتدائه

أعلنت مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، أنها ستقوم بحظر الحجاب في الأماكن العامة وستعاقب النساء اللائي يرتدينه بـ”غرامة”. وهذا في حال فوزها في الانتخابات الفرنسية المقبلة.

كما أضافت لوبان خلال استضافتها في قناة “أر تي أل فرانس” أنها “لا تفكر في اعتقال السيدات اللواتي يلبسن الحجاب”. ولكنها “ستطبّق غرامة مالية على ارتدائه”. وتابعت “سنفرض غرامة بالطريقة نفسها التي يمنع فيها عدم ارتداء حزام الأمان، إنه أمر قابل للتطبيق بمنتهى السهولة”.

وقالت زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف على حسابها الخاص بـ”تويتر”، “إن 85 بالمائة من الشعب الفرنسي لا يريد انتشار الحجاب بفرنسا”. كما أكدت أنه إجراء يطالب به الفرنسيون. لأنه “في السنوات العشرين الماضية استخدم الإسلاميون هذا الحجاب زيًّا رسميًّا وإظهارًا لتقدّم الإسلام السياسي في فرنسا”.

وقبل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بثلاثة أيام، يضاعف المرشحون الـ12 مقابلاتهم على وسائل الإعلام والاجتماعات. لإقناع المترددين الذين ما زال عددهم كثيرًا حسب استطلاعات الرأي. كما يوجد في فرنسا ما بين 5 و6 ملايين مسلم، مما يجعل الإسلام هو الديانة الثانية في البلاد. والجالية المسلمة الفرنسية هي الأولى في أوربا.

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وهددت المتطرفة الفرنسية، مارين لوبان، سابقا المسلمات بمنع لبس الحجاب في الأماكن العامة إذا أصبحت رئيسة لفرنسا.

وقالت لوبان اليوم الاثنين، لدى حلولها ضيفة على RMC و BFMTV “أريد أن أمنع لبس الحجاب في الأماكن العامة. في الحقيقة أنا أمدد قانون حظر لبس الحجاب في المدرسة حتى لا يؤثر على المجال العام بأكمله”.

وأضافت متطاولة على الدين الإسلامي “ما أريده هو محاربة الإسلاميين. الإسلام عقيدة تدمر حضارتنا، يريدون فرض الشريعة وتمزيق كل ما نحن عليه في الواقع. لا أريد أن أترك هذه الأيديولوجية تنتشر”.