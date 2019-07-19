لوبان تدعو لنزع الجنسية الفرنسية من كل مغترب يحتفل بفوز الخضر

دعت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي “مارين لوبان”، سلطات بلادها لنزع الجنسية الفرنسية، من الجزائريين اللذين يحتفلون بفوز المنتخب الوطني، وإرجاعهم لبلادهم .

واتهمت “مارين لوبان” المعروفة بعدائها للجزائريين، في فيديو نشرته على حسابها الرسمي “تويتر”، أنصار المنتخب الوطني، بالتسبب في قطع الطريق، والعدوان ،والنهب، وارتكاب أعمال مناهضة لبلادها.

وجاءت تصريحات لوبان، على خلفية احتفالات الجالية بانتصار المنتخب الوطني في نصف نهائي “الكان “، والاحتفالات المرتقبة، اليوم الجمعة، بعد المباراة التي تجمع المنتخب الوطني بنظيره السنغالي.

وقالت لوبان، إنّ ما يحدث في فرنسا خلال مباريات الجزائر هو أمر “مروع” و”مقلق”، وحان الوقت لمراجعة السلطات الفرنسية لقوانينها بكل صرامة.