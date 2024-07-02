لوبان تهاجم ماكرون بتهم ثقيلة

تتوقع رئيسة حزب التجمع الوطني الفرنسي المتطرفة مارين لوبان، حدوث “انقلاب إداري” من المعسكر الرئاسي. الذي سيفكر، حسب قولها، في إجراء موجة من التعيينات.

وأوضحت أن “هناك شائعات بأن رئيس الجمهورية الفرنسية سيدرس تعيين مدير عام للشرطة الوطنية. رغم أنه سيبقى إلى نهاية الألعاب الأولمبية، ومديرا للدرك الوطني”.

وبالنسبة لها، فإن “الهدف” من مثل هذه التعيينات المتسرعة هو “منع جوردان بارديلا من حكم البلاد كما يشاء”. في حال فاز حزب التجمع الوطني بالأغلبية الأحد في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية.

وقالت: “إنه شكل من أشكال الانقلاب الإداري”، معربة عن أملها في أن “تكون هذه مجرد شائعة”.

وأضافت غاضبة: “بالنسبة للأشخاص الذين يقدمون دروسا في الديمقراطية للعالم أجمع. لا يزال من المدهش التصرف بهذه الطريقة”. وشددت على أنه “في هذه الحالات، لا ينبغي لنا أن ننحل”.