لوبيتيغي: “ريال مدريد أكبر من رونالدو ومن أي لاعب آخر”

أكد مدرب ريال مدريد “جوليان لوبيتيغي” أن إسم “الملكي” يبقى أكبر من أي لاعب، وأن فريقه لن يتأثر برحيل “كريستيانو رونالدو” رغم أنه وصفه كأحد أفضل لاعبي الفريق على مر التاريخ.

وقال لوبيتيغي: “ريال مدريد أكبر من رونالدو وأكبر من أي لاعب آخر”.

وأضاف: “نعم كنت سأوقع على عقدي مع الفريق حتى وان كنت على علم بمغادرة كريستيانو”.

وتابع: “لدينا إمكانيات فردية كبيرة، وسنحاول أن نصنع منها فريق عظيم، كما أن تاريخ ريال مدريد يجبرنا على المنافسة في كل البطولات”.

هذا وسيواجه ريال مدريد نادي مانشستر يونايتد سهرة اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية في أولى مباريات “الملكي” التحضيرية للموسم الجديد.