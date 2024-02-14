لوبيز: “لم يسبق لي تلقي أي اتصال من “الفاف” أو مدرب المنتخب الجزائري”

أكد اللاعب الفرانكو جزائري، ماكسيم لوبيز، عدم تلقيه أي اتصال من الاتحاد الجزائري لكرة القدم، من أجل تمثيل المنتخب الوطني.

وفي حوار خصّ به موقع “le carré” قال لوبيز، في هذا الخصوص: “أصولي جزائرية، وبالتحديد من بجاية”.

كما أضاف: “شقيقي الأكبر، شارك مع المنتخب الجزائري، في كأس العالم لأقل من 17 عاما، ما يعني أنه لدينا امكانية تمثيل المنتخب الجزائري”.

وتابع ماكسيم لوبيز: “لم أتلقَ أي اتصال رسمي سواءً من الاتحاد الجزائرية لكرة القدم، أو أي مدرب وطني”.