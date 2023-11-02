لوثر ماتيوس: “تتويج ميسي بالكرة الذهبية غير مستحق”

اعتبر النجم الأسبق لمنتخب ألمانيا، لوثر ماتيوس، بأن تتويج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بالكرة الذهبية 2023 غير مستحق.

وصرح ماتيوس، لموقع “سكاي سبور“: “تتويج ميسي بالكرة الذهبية غير مستحق، لكن ذلك يبرز بأن كأس العالم أهم من أي شيء”.

كما أضاف: “بالنسبة لي هالاند، هو أفضل لاعب للعام الماضي، كون فاز مع السيتي بدوري الأبطال، الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد، كما حطم رقما قياسيا في تسجيل الأهداف”.

وتابع لوثر ماتيوس: “بالنسبة لي لا يمكن التفوق على هالاند، اختيار ميسي اعتبره مُزحة، رغم كوني من المعجبين بميسي”.

يذكر أن النجم الأسبق لوثر ماتيوس، قاد منتخب ألمانيا للتويج بكأس العالم 1990، كما نال جائزة أفضل لاعب في العالم “الكرة الذهبية” في ذات السنة.