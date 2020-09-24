لوثر ماثيوس يتحدث عن عودة بن طالب لشالك

اعتبر لوثر ماثيوس، أن الدولي الجزائري نبيل بن طالب، لاعب من المستوى العالي، وعليه اثبات موهبته، بعد عودته لشالك.

وصرح لوثر ماثيوس، لشبكة “سكاي”: “هناك لاعبون رفيعو المستوى مثل فارمان، أوث وبن طالب، الذين تم طردهم، ومن المفترض أن يبرزو امكانياتهم لفانجر، والنادي”.

وأضاف بطل العالم لسنة 1990: “قبل أشهر تم طردهم لأنهم لم يبرهنوا بما يكفي للمدرب، والآن عليهم العودة إلى نفس الفريق لأن الخطط تغيرت”.

وختم لوثر ماثيوس تصريحاته قائلا: “لا أحد يلعب بشكل سيئ عن قصد، مثل هذه الأشياء تحدث في العقل الباطن”.

يذكر أن نبيل بن طالب، عاد لناديه شالك الألماني، بعد انتهاء فترة إعارته لنيوكاستل الانجليزي، ويتجه للبقاء رفقة شالك في الموسم الجديد.