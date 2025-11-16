لوجيترانس: دعم القطاع اللوجيستي والنقل البري للبضائع

قام الرئيس المدير العام لمجمع النقل البري للبضائع واللوجيستيك “لوجيترانس” عربات سعيد، بزيارة عمل إلى ولاية بشار. مرفوقًا بالمدير العام لفرع ACGS، دوفان رشيد وبكري أرزقي، المدير العام لفرع SNTR-Transport.

الزيارة جاءت تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والنقل، السعيد سعيود. والمتعلقة بالمتابعة الدورية لأنشطة النقل البري للبضائع. وتعزيز أداء المؤسسات العمومية الناشطة في القطاع. وفي إطار البرنامج الوطني للزيارات التفقدية الدورية لمجمع النقل البري للبضائع واللوجيستيك لوجيترانس Logitrans عبر مختلف ولايات الوطن.

وتم عقد لقاء مع والي الولاية ، أين تم التباحث حول سبل تطوير أنشطة المجمع بالمنطقة وتعزيز دوره في دعم القطاع اللوجيستي والنقل البري للبضائع. حيث أكد الوالي استعداد السلطات المحلية لتقديم التسهيلات الإدارية اللازمة لمرافقة المجمع في تنفيذ مشاريعه وتوسيع نشاطاته بالولاية.

كما تمت برمجة زيارة ميدانية إلى كل من وحدة AGEFAL و SNTR-Transport ببشار، للاطلاع على سير النشاطات والخدمات المقدَّمة. بالإضافة كذلك إلى الوقوف على وضعية الوسائل المادية والبشرية. بالإضافة كذلك إلى مناقشة الإنشغالات المطروحة من طرف الإطارات العاملة بالميدان.

واختتمت الزيارة بلقاء مع مدير النقل لولاية بشار، بمرافقة السلطات المحلية و الذي خصص لانشاء قاعدة لوجيستية بالمنطقة. كما تم استعراض حصيلة الزيارة وتحديد الخطوات المقبلة الرامية إلى تحسين الأداء وتعزيز التواجد الميداني للمجمع في المنطقة.

