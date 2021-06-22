لوحايدية: تحرير 53 ألف مخالفة.. و50 ألف محضر متابعة قضائية ضد التجار خلال 5 أشهر

قال المدير العام للرقابة الإقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة، محمد لوحايدية، أن الوضعية الحالية للسوق الجزائرية تتطلب نوعا من الحذر والحيطة للمحافظة على النشاطات الإقتصادية بعد عودتها.

وأضاف لوحايدية خلال إستضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أنه تم تسجيل أزيد من 678 ألف تدخل لأعوان الرقابة خلال الأشهر الخمسة من السنة الجارية. ونتج عنها تسجيل أكثر من 53 ألف مخالفة. وتحرير أزيد من 50 ألف محضر متابعة قضائية ضد التجار المخالفين. بينما بلغت قيمة المحجوزات أكثر من 773 مليون دينار. وتقديم أكثر من 4 آلاف إقتراح بالغلق الإداري للمحال التجارية المخالفة.

وأوضح ذات المتحدث، في سياق ذي صلة، أنه سيتم إنجاز 35 مخبرا وبصدد إستلام خمسة مخابر أخرى مستقبلا. ضمن برنامج يهدف لانجاز مخبر رقابة بكل ولاية من أجل تعزيز آليات الرقابة التحليلية للسلع الموجودة في السوق والمصدرة للخارج. كما سيتم الإعداد لبرنامج لاعتماد هذه المخابر على مستوى هيئة الإعتماد “ألجيراك” والأسبوع المقبل، سيتم إستلام شهادات إعتماد ثمانية مخابر. و 14 مخبر آخر خلال السنة الجارية. وذلك لمرافقة المصدرين لضمان مطابقة سلعهم لتكون السلع على المستوى الوطني والاقليمي معترف بها.

وكشف في سياق آخر، أن وزارة التجارة بالتنسيق مع الهيئات وجميع المستويات من أجل إعطاء تعليمات بضرورة التصدي لظاهرة التسممات الغذائية التي تكثر في فصل الصيف. والتركيز على النشاطات المشبوهة التي تسبب هذه الحوادث خاصة مشتقات الحليب واللحوم. كما تم مراسلة مصالح الدرك والأمن من أجل التصدي بالتنسيق مع مصالح الرقابة لتوقيف النقل غير الصحي للمواد الغذائية.