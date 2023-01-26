لوحايدية: حجز أكثر من 5 أطنان من السلع والمواد المدعمة سنة 2022

أكد المدير العام للرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة وترقية الصادرات، محمد لوحايدية، أن مصالحه سجلت مؤشرات إيجابية خلال سنة 2022.

وقال محمد لوحايدية خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أنه تم تحقيق حصيلة قياسية في سنة 2022 حيث بلغت أكثر من مليوني و130 الف تدخلا على مستوى السوق الوطنية. أي بزيادة 18 بالمائة مقارنة بسنة 2021 والتي كانت مليون و800 الف تدخلا”.

كما أشار لوحايدية إلى أنه تم تسجيل خلال هذه الفترة حوالي 206 ألف مخالفةوتحرير 179 ألف محضر أرسل إلى العدالة. وكذا الكشف عن رقم أعمال مخفي بقيمة 42 مليار دينار جزائري.

وعن تدخلات الاعوان لمراقبة المنتوجات المستوردة ومدى مطابقتها للقوانين المعمول بها أوضح لوحايدية. أن الارقام المسجلة باستثناء الرقابة الحدودية شهدت تراجعا مقارنة بسنة 2021. حيث أن حمولات المراقبة على مستوى الحدود تجاوزت 50 ألف حمولة تم رفض منها 687 ألف. هذا وقدرت في سنة 2021 بـ 70 ألف حمولة.

كما أضاف في السياق ذاته، انه تم وضع نظام خاص بترشيد الواردات بمراعاة بعض المعايير الأساسية عدم حرمان المستهلك الجزائري وعدم المساس بآلة الإنتاج وبالاقتصاد الوطني.

وفيما يخص مكافحة المضاربة غير المشروعة، كشف عن تسجيل حوالي 121 ألف تدخلا نجم عنها تحرير 247 محضر ضد مخالفين. وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية. إلى جانب حجز بعض السلع من مختلف البضائع قدرت بـ5.5500 طن ما يعادل بقيمة 350 مليون دينار جزائري. منها “الزيت والفرينة والسميد والسكر والموز”.

كما أشار لوحايدية، إلى أنه في إطار أخلقة العمل التجاري هناك بعض النصوص القانونية في المراحل الأخيرة حيث سننتظر في سنة 2023 صدور عدة قوانين هامة منها قانون المنافسة وشروط الممارسة التجارية وقواعدها. مشددا أنه سيتم التركيز على العمل بنظام الفوترة بين كل المعنيين لضمان المزيد من الشفافية في المعاملات التجارية وخفض الأسعار.

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