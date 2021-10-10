لوحايدية: حجز 116 ألف قنطار من البطاطا موجهة للمضاربة

كشف محمد لوحايدية، المدير العام للرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة، أن مصالح الرقابة وقمع الغش. تمكنت من حجز ما يفوق 116 ألف قنطار من البطاطا. و3200 قنطار من مواد غذائية أخرى. موجهة للمضاربة.

وقال لوحايدية في حديث “لـوأج”، أنه تم ضبط هذه الكميات في إطار حملة وطنية تشرف عليها وزارة التجارة وترقية الصادرات. موجهة لمحاربة ظاهرة الإحتكار والمضاربة بالمواد الغذائية لاسيما واسعة الإستهلاك. مضيفا، “أنه خلال الفترة الأخيرة لاحظنا قيام العديد من الإنتهازيين والمحتكرين باستغلال بعض المواسم والمناسبات لتحقيق أرباح غير شرعية ونحن لهم بالمرصاد”.

وأشار في ذات السياق، إلى أن وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة العدل تساهم في إعداد النص القانوني الذي من شأنه الحد من ظاهرة المضاربة والتلاعب بأسعار المواد الغذائية. حيث يعمل القطاع حاليا على تحديد المضاربين وجمع كل المعلومات المتوفرة عنهم للتمكن من استهدافهم بشكل دقيق.

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وكشف لوحايدية، أنه مع أن الفترات ما بين المواسم في الدورة الفلاحية تعرف عادة إرتفاعا في الأسعار يمكن تفهمه. إلا أن رفع الأسعار والمضاربة في المناسبات الوطنية والدينية “ليس له أي مبرر سوى جشع بعض التجار”. وهو ما سيترتب عليها مستقبلا عقوبات جد صارمة.

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