لوحايدية: حجز 373 ألف لتر من الزيت وتقديم 148 شخص أمام العدالة

كشف المدير العام للرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة وترقية الصادرات، محمد لوحايدية، أن مصالحه في إطار قانون محاربة المضاربة غير المشروعة. سجلت خلال الأشهر العشرة الأولى من 2022. أكثر من 85 ألف تدخل على مستوى السوق الوطنية. تم خلالها تحرير 171 جنحة مع تقديم 148 مخالف أمام الجهات القضائية.

وأوضح لوحايدية خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى. أن الوفرة التي نشهدها من السلع على مستوى الأسواق راجعة إلى العمل التنسيقي الحكومي. والعمل التحسيسي الذي أعطى ثماره في الفترة الأخيرة، بعد أن تزايد الطلب على بعض المواد الغذائية.

كما أشار لوحايدية إلى أن حصيلة الرقابة لوزارة التجارة وترقية الصادرات خلال الأشهر العشرة الأولى من 2022. سجلت أكثر من مليون و773 ألف تدخل. نتج عنها معاينة 171 الف مخالفة وتحرير أكثر من 146 ألف محضر متابعات قضائية.

كما أضاف لوحايدية، أن العمل الكبير الذي يقوم به أعوان الرقابة بالتنسيق مع المصالح الأمنية في إطار قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة ساهم أيضا في وفرة المواد واسعة الإستهلاك. ومن حجز ما يفوق 373 ألف لتر من مادة الزيت وقرابة 900 طن من مادة الموز و3600 طن من مادة السميد. بالإضافة كذلك إلى الدقيق، الفرينة، السكر، الحليب والعجائن.

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