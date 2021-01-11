لوحايدية: هذا ما عثرت عليه فرق الرقابة في شحنة القمح المستورد!

كشف المدير العام للرقابة وقمع الغش لوحايدية محمد، أنه تم العثور على بقايا للمبيدات الحشرية في شحنة القمح المستورد.

وأضاف لوحايدية، خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أن شحنة القمح المستورد كانت تحتوي على مواد سامة.

وكشف ضيف الصباح أن “المواد الذي وجدت بها هي بقايا للمبيدات الحشرية في جزء من الشحنة والقضية في قيد التحقيق”.

وأوضح ذات المتحدث، أن كل الشحنات تخضع للرقابة المشددة والنتائج أثبت تطابقها بكل المعاير الصحية.

وقال لوحايدية، أنه منذ 25 نوفمبر الفارط تم مراقبة 31 شحنة تقدر بـ 847 ألف طن من القمح اللين موجهة إلى السوق

وأكد لوحايدية،أنه تم تكليف كل أعوان الرقابة على مستوى الحدود بالعمل خلال كل أيام الأسبوع بما فيها أيام الأعياد والعطل.

كما تم منحهم صلاحيات واسعة تمكنهم من أخذ العينات على مستوى البحر دون إنتظار وصول الباخرة إلى الميناء.