لوحايدية: وضع برنامج خاص شهر رمضان لضمان سلامة المنتوجات ووفرتها

كشف المدير العام للرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة وترقية الصادرات، محمد لوحايدية، أنه ومع إقتراب شهر رمضان. سيتواصل العمل الرقابي في الميدان.

وقال لوحايدية خلال إستضافته في فوروم الإذاعة الوطنية، أنه سيتم إعداد برنامج خاص قبل وبعد مواقيت الإفطار. لضمان سلامة المنتوجات ووفرتها ولحماية المستهلك من جميع أشكال الغش.

من جانبه، أكد مدير ضبط الأسواق بوزارة التجارة وترقية الصادرات، أحمدر مقراني أن مصالحه تسهر دوما على تأطير عمليات تموين السوق بمختلف المواد الفلاحية والغذائية. كما تم إتخاذ العديد من الإجراءات من خلال رقمنة عملية التحكم في السوق عبر إعداد العديد من المنصات الرقمية الخاصة لمختلف المنتوجات.

كما أردف مقراني قائل، أنه تم إعادة النظر جذريا بالتنسيق مع قطاع الفلاحة في خريطة التوزيع. وان مجهودات السلطات العمومية في مكافحة كل أشكال الغش الذي طال العديد من المواد. أبرزها مادة الحليب التي كانت توجه إلى إستعمالات أخرى”.

وأشار مقراني إلى أن التدابير الردعية سمحت على وفرت منتوج الحليب مجددا وكذلك باقي المنتوجات الأخرى. وهي العملية التي ستبقى مستمرة إلى غاية الحد نهائيا كل أشكال الغش والمضاربة مع التنسيق مع كل القطاعات. من أجل توفير ديمومة التموين المنتظم لمختلف المواد على مستوى كل الأسواق”.

في سياق متصل، ثمن مدير ضبط الأسواق بوزارة التجارة وترقية الصادرات، المجهودات التي تبذلها السلطات لتوفير السلع المدعمة. كما أشاد بعملية الرقمنة التي تعرفها شباكات التوزيع. التي سمحت على وضع بطاقية وطنية لكل المنتجين للمواد الأساسية لا سيما المدعمة منها”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور