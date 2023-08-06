لوحة جدارية لتخليد ذكرى نائل

بعد شهر من وفاة الشاب نائل الذي قُتل على يد ضابط شرطة نهاية جوان، رُسمت لوحة جدارية في نانتير لتخليد ذكراه.

وتم إنشاء اللوحة الجدارية في ملعب تنس مهجور بجوار مدرسة Paul Langevin، مظللة باللون البرتقالي والأحمر.

في هذا السبت الممطر من شهر أوت ، كان الجسر القديم مهجورًا ولا يزال نائمًا. عائشة، من سكان الحي، تلعب كرة القدم مع أطفالها بالقرب من اللوحة الجدارية التي تحمل صورة نائل.

وقالت عائشة “إنها تكريم جميل للغاية، ولا تزال أجمل من كل هذه العلامات الموجودة أسفل المباني”.

وتم إنشاء اللوحة الجدارية من قبل فنانين من الحي برفقة شباب بمناسبة يوم تكريم نائل. كما تم تنظيم مباراة كرة قدم بين المراهقين بالتوازي في ملكية بابلو بيكاسو.

وتعتبر هذه اللوحة الجدارية قبل كل شيء وسيلة لإظهار أن ذكرى نائل لن تنسى أبدًا.