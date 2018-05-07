لوح : إصلاح القضاء عزّز المحاكمة العادلة في الجزائر

قال وزير العدل، الطيب لوح، إنّ إصلاح منظومة العدالة الشامل التي بادر به رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، عزّز قطاع العدالة.

وهذا من خلال تحسين المرفق العام وتوفير الهياكل، مع التكفل الأحسن بالمتقاضين وفق المعايير الدولية في المجال.

وأوضح لوح، خلال إشرافه على إفتتاح الإجتماع 23 للمجموعة البرلمانية للإتحاد الدولي للقضاة،

أن العمل القضائي أصبح متوافقا مع المحاكمة العادلة في الدولة.

مشيرا إلى أن الهدف هو تقوية العدالة خدمة لصالح المواطن، مع سيادة القانون وتوفير الأمن والحماية القانونية مع التصدي للفساد ومختلف الجرائم.