لوح: إصلاح المنظومات المالية للحد من تبييض الأموال والتهرب الجبائي

دعا وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، رؤساء الدول إلى إصلاح المنظومة المالية والبنكية العالمية اللصيقة بالتجارة الدولية.

وخاصة تلك التي لها علاقة بمحاربة تبييض عائدات الجريمة والتهرب الجبائي، والتي تشكل تحديا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وشدد الوزير في كلمته أثناء أشغال الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بفيينا بالنمسا.

على ما تتوفر عليه الجزائر من منظومة تشريعية متكاملة ومتطابقة مع الاتفاقية والمتمثلة أساسا في القانون.

والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته والمتضمنة أحكام تتعلق بالوقاية والتجريم والتعاون الدولي واسترداد الموجودات.

كما أشار طيب لوح إلى أن الجزائر وافقت على نشر تقرير استعراضها كاملا بالمواقع الحكومية.

وكذا موقع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في إطار الشفافية الكاملة.