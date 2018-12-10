لوح: “الإصلاحات القانونية التي تشهدها البلاد نابعة من النظرة العميقة لرئيس الجمهورية”

أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، اليوم الإثنين، أنّ الإصلاحات القانونية التي أقرّها رئيس الجمهورية، جاءت لتعزيز حقوق الإنسان الفردية والجماعية.

وأضاف الوزير خلال إفتتاحه الندوة الوطنية حول الدفع بعدم دستورية القوانين بقصر المؤتمرات، أن الجزائر تعمل على سد كل الفجوات من أجل حماية الوطن من كافة التسربات الخارجية.

وأوضح لوح، أن وصول البلاد لهذه الدرجة من التقدم والتطور في المبادئ القانونية هي نابعة من النظرة العميقة لرئيس الجمهورية.

مشيرا إلى أنها عابرة لأزمة إنتقال واقع وطني جديد بنوايا صادقة، وتعد بمثابة قواعد إنطلاق إلى مراحل أخرى أفضل وأرقى في إطار إحترام القانون والمساواة.