لوح: “البوشي” متورّط في أربع ملفات قضائية وهناك مشتبه فيهم جدد سيتم تقديمهم للعدالة

كشف وزير العدل الطيب لوح عن وقائع خطيرة تغرق المتهم الرئيسي في قضية كوكايين وهران المكنى “البوشي”، أمام العدالة لتورّطه في أربع ملفات قضائية.

ما تزال قيد التحقيق أمام الجهات الامنية والقضائية في الوقت الحالي.

وأحصى لوح 12 مشتبه فيهم منهم 6 أودعوا رهن الحبس المؤقت بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، في القضية الرئيسية، فيما سيتمّ تقديم البقية على الأرجح اليوم أويوم غد.

ويتعلق الأمر بأشخاص أخرين كشفت عنهم التحريات في ملف “البوشي”، بعد استغلال المعلومات في الأجهزة الإلكترونية المتعلقة بمخابر الدرك الوطني المختصة.

حيث ثبت الإتهام ضدّهم في تعاطيهم مزايا غير مستحقة، نظير تسهيلات من “البوشي” في العقار، منهم موظفون بكبرى المحافظات العقارية، من مراقبون، ورؤساء دوائر.

وكشف الوزير في ذات السياق عن قضية حركتها النيابة العامة، منذ أشهر من تفجير فضيحة كوكايين وهران،لا تزال قيد التحقيق الإبتدائي، يواجه فيها المدعو “ك،ش” تهم فساد تتعلق بتبييض الأموال.

وجاءت هذه الإتهامات حسب ذات المسؤول، بعد ثبوت قرائن وأدلة دامغة من طرف المصالح المحققة المختصة ضد ذات الشخص محل المتابعة.

ومن المرتقب أن تحال القضية على قاضي التحقيق المتتبع لملف “كوكايين وهران” من قبل وكيل الجمهورية نظرا لتشعبها.