لوح: التحقيق الإبتدائي الأولي في قضية الكوكايين تم من طرف وكيل الجمهورية المختص

في أول تصريح من وزير العدل، الطيب لوح، حول قضية الكوكايين، قال الوزير إنّ التحقيق الإبتدائي الأولي في قضية الكوكايين تم من طرف وكيل الجمهورية المختص.

لوح وخلال الندوة الصحفية التي نشطها بالبرلمان على هامش المناقشة والتصديق على قانون الدفع بعدم دستورية القوانين،

قال إنه وأثناء التحقيق الإبتدائي تبيّن أن المشتبه فيهم يقيمون بالعاصمة،

وأن الشركة المستوردة للبضاعة التي وجدت بداخلها الكوكايين مقرها بالعاصمة

وأكد الوزير أنه ولضمان السير الحسن للتحقيق ووفقا لقانون الإجراءات الجزائية، تم تحويل التحقيق للنيابة بالعاصمة.

ومن جهته كلّف وكيل الجمهورية المختص بالعاصمة حسب الوزير الدرك الوطني بالتحقيق .

أين تم ضبط المشتبه فيهم على رأسهم المتهم الرئيسي صاحب البضاعة “ك.ش”، وضبط أشخاص آخرين أثناء التحقيق الإبتدائي.