لوح: الجرائم الإلكترونية سببها العولمة والتكنولوجيا

قال وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، إنه يجب التصدي للجرائم الإلكترونية للوصول إلى إتفاقية دولية شاملة للوقاية ومحاربة الجريمة الإلكترونية.

جاء هذا خلال إشرافه على افتتاح أشغال الإجتماع 23 للمجموعة الإفريقية للإتحاد الدولي للقضاء.

أضاف أنه يجب الوصول إلى إتفاقية دولية شاملة للوقاية ومحاربة الجريمة الإلكترونية وحماية المعطيات الشخصية للأشخاص الطبيعيين.

مشددا على ضرورة تسلح القاضي بتكوين عالي وكسب مهارات متميزة، لما أسفرت عنه العولمة من أثار سلبية.

وترجمت بظهور تنظيمات إجرامية ممتدة عبر الأوطان، تحوز إمكانات هائلة وتحترف أخطر أنواع الإجرام المنظم وهو الإرهاب.

والإتجار غير الشرعي بالبشر والأسلحة.

كما سيتم مكافحة الجرائم في إطار تظافر الجهود وضرورة تكثيف الدورات التكوينية للقضاة ومساعدي القضاة.

من خلال تبادل الخبرات والمعلومات

مؤكدا أن الجرائم الإلكترونية هي من المظاهر السلبية نتيجة العولمة والتكنولوجيات المتعددة وغير المسبوقة.

حرصا على الاستفادة من الإبتكارات وتسخيرها لخدمة شعوبنا، للحد من الأثار السلبية ومواجهة كفاءاتها

وأضاف الوزير، أنّ الجرائم الإلكترونية حقيقة تتوازى أخطارها مع المنافع التي تنتجها التكنولوجيا.