لوح: الجرائم العابرة للأوطان تمس حياة البشر وكرامتهم وحقوقهم

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح،أن النجاح في مجال العصرنة وتحديث وسائل العمل،لا يحقق كامل ما نتطلع إليه بمفردنا.

وأضاف لوح في كلمة على هامش تدشين مشاريع القطاع،أنه من البديهي أن يرافقها عمل آخر،هو أكثر عمق بمنظور الأهداف والسياسات المسطرة.

وقال لوح أن الجزائر عرفت حراك اجتماعي وتحولات اقتصادية وسياسية ومعرفية والإفرازات الناجمة عنه، تم تأكيدها في التعديل الدستوري الأخير.

كما أكد الوزير أن الجزائر شهدت العديد من الجرائم، كالإرهاب والتهريب وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر والأسلحة والجرائم الإلكترونية.

مشيرا أن هذه الجرائم هي عابرة للأوطان تمس حياة البشر وكرامتهم وحقوقهم.