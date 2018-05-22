لوح :” الجيش الوطني قام بكل واجباته لحماية الوطن من التهديدات”

قال وزير العدل، الطيب لوح، إنّ الجيش الوطني الشعبي قام بكل واجباته من أجل حماية الوطن من التهديدات التي تواجه الجزائر.

لوح وفي كلمة ألقاها خلال لقاءه مع المجتمع المدني، بمناسبة تدشين محكمة جيجل وميلية،

قال إنه كان من واجب الدولة بعد المصالحة الوطنية واستتباب الأمن، الحفاظ على الاستقرار وتنمية المناطق المعزولة.

مشيرا في هذا السياق إلى أنّ الجيش الوطني قام بكل واجباته لحماية الوطن من كل التهديدات الأمنية التي واجهتها الجزائر.

وبخصوص التعديل الدستوري الأخير والإصلاحات القضائية، طالب وزير العدل من إطارات القطاع الإلتزام بتطبيق هذه التعديلات.