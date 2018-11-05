لوح: “الرئيس بوتفليقة قاد البلاد في ظرف جد صعب على أكثر من صعيد”

أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، إنّ الرئيس بوتفليقة قاد البلاد في ظرف جد صعب على أكثر من صعيد، واستطاع أن يجعل الجزائر في منأى عن الحروب التي مسّت البلدان المجاورة.

وقال لوح اليوم الإثنين من وهران: “في ظل هذا الواقع المؤسف والمرير لهذه البلدان، لم تفقد الجزائر بفضل المصالحة الوطنية والجيش والأمن والسياسة المتبصرة للرئيس، العناوين الصحيحة الخيارات الواضحة التي تبنتها وأخذت بها إلى بر الأمان”.

وأضاف: “بقدر ما نسعد ونحن نرى وطننا في تقدم والرئيس يقدم المناخ المناسب، بقدر ما نؤسف لما آل إليه عدة بلدان نتقاسم معها الخريطة والواقع، تعرضت للتفتيت ربما لأنها بحثت عن مخارج من غير محلها”.