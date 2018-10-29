لوح: الرئيس تسلّم الجزائر في وضعية صعبة والمصالحة الوطنية إنجاز حضاري

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لوح: الرئيس تسلّم الجزائر في وضعية صعبة والمصالحة الوطنية إنجاز حضاري
بقلم أمينة داودي

أفاد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن المصالحة الوطنية إنجاز حضاري في صالح الجزائريين وأمن واستقرار البلاد.

التي ضحى عليها مليون ونصف مليون شهيد، وسنواصل مسيرة التنمية في كنف الإستقلال.

وأضاف خلال كلمة له على هامش تدشين مشاريع تابعة للقطاع، تأننا نعيش في كنف ما يعيشه المحيط المجاور من أوضاع صعبة.

حيث فقد العديد من الدول إستقرارها باسم الدفاع عن الشرعية وحقوق الإنسان وبإسم جلب الديموقراطية وتأسيسها.

أين ساد فيها عدم الإستقرار واللاأمن في مناطق عديدة من العالم.

مشيرا إلى أنه لو لا المصالحة الوطنية ويقظة الشعب وحكمة الرئيس والمؤسسة العسكرية لكانت الجزائر في وضع آخر.

خاصة وأن رئيس الجمهورية تسلم الجزائر في أصعب الظروف التي مرت بها من جميع النواحي.


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