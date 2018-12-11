لوح: السلطة القضائية تهتم بحقوق الإنسان وحمايتها

قال وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، إنّ السلطة التشريعية تهتم بحقوق الإنسان وهي قضية نضال إنساني بغض النظر بموقعه ووسائله.

وأضاف الوزير خلال انطلاق أشغال اليوم البرلماني حول دور البرلمان في ترقية وحقوق الإنسان وحمايتها.

أن القضاء هو أهم حق من حقوق الإنسان وما نقوم به في الوقت الحاضر في مجال ترسيخ حقوق الأنسان باعتباره وفاء وتحقيقا لآمال.

وأجيال عديدة مرت دون أن تتذوق طعما لأي حق من هذه الحقوق وأعني بذلك “الشهداء”.

مشيرا إلى أن السلطة التشريعية من واجبها العمل وإضفاء المزيد في مزيد الحقوق والحريات، بالإضافة إلى السلطة القضائية.

التي تحرص على الإهتمام بالتقيد بالوسائل القانونية والشرعية لتطبيقها.

خاصة وأن السلطة التشريعية أثناء الإستعمار كانت تنص قوانين تحرم أبناءنا وآباءنا من كل الحقوق.

وأضاف الوزير أن اليوم البرلماني جاء مع مناسبتين تخصان الذكرى الـ 70 لمصادقة الجمعية العامة للامم المتحدة على الاعلان العالمي لحقوق الانسان.

الذي يعتبر مصدق الدفاع عن حقوق الإنسان الذي اقرته المجموعة الدولية خلال القرن الماضي.

أما المناسبة الوطنية فكان لها وقعها في مسار ثورة التحرير المصادف لـ 11 ديسمبر 1960، والذي كشف الشعب بصدور عارية.

الحقيقة أمام الرأي العالمي وسجل أن ما يجر ي في الجزائر صراع بين إرادتين إرادة الحق في مواجهة إرادة القوة والبغض .