لوح: القضاء والقضاة لا يتأثرون بأي وسيلة ضغط

أفاد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أننا مسؤولين امام قيم سامية ونزاهة قضائية التي نجدها مرسخة في القضاء.

مشيرا خلال كلمة له على هامش تدشين مشاريع قطاعه، أن استقلال السلطة القضائية لم تصمم لخدمة مصالح عينية او خدمة القضاء.

وإنما صممت لحماية الواجبات والحقوق وخدمة الشعب، بالإضافة إلى تحقيق العدالة.

وأضاف أن القضاء الهادف والبعيد عن الجدل والإنشقاقات هو وحده القادر على تحسين النسيج الاجتماعي والأمة والوطن.

مؤكدا أن القضاء لا يمكنه ان يتأثر في أي مسعى تحت أي وسيلة ضغط ويضل في عمله ملتزما بالأأطراف المتعارف عليها.

لارساء دعائم دولة القانون، مشيرا إلى أن القضاء لا يتأثر والقضاة لا يتأثرون لأن القانون وأخلاقيات المهنة يلزمهم بذلك.