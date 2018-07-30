لوح… المدرسة العليا للقضاء تساهم في رفع التحديات التي تعرفها الجزائر

قال الطيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام، إنّ سلك القضاء في الجزائر عرف تحديات كبرى على مدار سنوات وهذا من خلال إنجازات تعزز بها القطاع.

وخلال إشرافه اليوم على تدشين المدرسة العليا للقضاء بالقليعة بتيبازة، كشف لوح، أنّ المنشآت القاعدية تعتبر هيكلا وتحول هام على صعيد الإمكانيات التي توضع تحت تصرف القضاء.

وأضاف أن المحور الرئيسي هو تكوير المحتويات النظرية والعمل الميداني للقضاة عبر الوطن بغية رفع التحديات التي تعرفها الجزائر وكذا التحولات.

وأوضح بهذا الخصوص، أن المدرسة العليا للقضاء الجديدة ستدعم القانون الذي يعتبر فوق الجميع.