لوح: “المصالحة الوطنية “قرار سيادي”جنب الجزائر حرب الوجود”

أكد وزير العدل حافظ الأختام، أن جميع إنجازات السنوات الماضية تحققت بفعل الإرادة والسياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

و أضاف لوح ان الميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي كرس دعائم الأمن والسلم والإستقرار والإعمار في الجزائر ،في وقت تعاني دول الجوار “حرب وجود”.

ونبه وزير العدل حافظ الأختام على أن المدافعين يجب ان يعرفوا أن المصالحة الوطنية”قرار سيادي”زكاه الشعب الجزائري في سبتمبر 2005.

وأضاف ان هذا القرار أصبح مهما في تطوير وترقية حقوق الإنسان في الجزائر، بإعتبار أنه رؤية حضارية مع واقع المجتمع الجزائري الديمقراطي.

قائلا،أنه وضع حدا نهائيا لإراقة الدماء وفتح آفاق لمستقبل الشعب وبناء الوطن لكل الأجيال كما أنه كرس مبدأ دولة الحق والقانون.