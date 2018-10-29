لوح: “بفضل الرئيس بوتفليقة استرجعت الجزائر أنفاسها وتطورت في مختلف المجالات”

كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن لو لا المصالحة الوطنية التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منذ سنوات، لما خرجت الجزائر من سنوات الدمار.

وقال لوح خلال القاء كلمة اثناء تدشي مشاريع تابعة للقطاع بسطيف، اليوم الإثنين، أنه بفضل رئيس الجمهورية تمكن الوطن من استرجاع انفاسه ونسيان سنوات الدمار والخراب.

مؤكدا أن الجزائر تطورت في مختلف المجالات وكل الفضل للرئيس بوتفليقة في هذا الغنجاز الحضاري.

مضيفا ان وصولنا إلى هذه الدرجة من التقدم في قطاع العدالة، لم يكن ليتحقق لولا المصالحة الوطنية وما أتاحته من رجوع الأمن والسكينة الى الوطن.