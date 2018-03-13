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لوح :”بوتفليقة أنقذ الجزائر من التبعية الإقتصادية والسياسية”

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لوح :”بوتفليقة أنقذ الجزائر من التبعية الإقتصادية والسياسية”
بقلم إيمان علي إسماعيل

قال وزير العدل الطيب لوح، اليوم الثلاثاء، إنّ رئيس الجمهورية، أنقذ الجزائر من التبعية السياسية والإقتصادية، مضيفا أنّ سياسته سمحت بإستقلالية القرارات.

لوح وخلال لقاء مع أعيان المنطقة والمجتمع المدني، بولاية أدرار، قال إن السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية، مكّنت الجزائر من التخلص من التبعية الاقتصادية والسياسية

حيث عمد رئيس الجمهورية-يضيف الوزير- على تخليص الجزائر من ديونها التي كانت متراكمة.

لوح قال إن حكمة الرئيس هي من سمحت للجزائر تخطي الأزمات و التخلص من التبعية الاقتصادية والسياسية.

كما ضمن الرئيس حسب تصريحات الوزير للجزائر إستقلالية قرارها السياسي، والاقتصادي طيلة فترة حكمه.

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