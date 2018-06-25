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لوح: تصريحي حول تعديل الدستور صنّفته في خانة عدم المعرفة

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لوح: تصريحي حول تعديل الدستور صنّفته في خانة عدم المعرفة
بقلم ياسمينة دهيمي

كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطّيب لوح، اليوم الإثنين، أن تصريحه فيما يخص  الدستور صنّفه في خانة عدم المعرفة.

بعدما تم تفسيره وفهمه عن طريق الخطأ خلال طرحه للمناقشة في جلسة علنية.

وقال لوح من المجلس الشعبي الوطني، أن كل شيئ يتعلق بالدستور يجب أن نتعاطى معه بحرص واللجوء إلى رجال القانون لاجتناب الوقوع في الخطأ أو إساءة الفهم.

ونوّه ذات المسؤول أن قواعد العمل التي تضبط المجلس الدستوري، الدستور يعطيها كصلاحية للمجلس الدستوري ولا يمكن في هذه الحالة أن ندرجها في هذا القانون إلا بعد تعديله مستقبلا.


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