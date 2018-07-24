لوح: “تغيير البرنامج القديم لمدرسة القضاة بنسبة 60 بالمائة”

قال وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح، أنه وفقا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، تم رفع تكوين مستقبل على مستوى المدرسة العليا للقضاء بالقليعة، إلى 4 سنوات.

وأضاف الطيب لوح، خلال مراسم حفل تنصيب رئيس مجلس قضاء المسيلة،أن رفع التكوين سيطبق ابتدءا من السنة القادمة.

موضحا الوزير، أن المسابقة بخصوص هذه الدفعة الدفعة ستكون قبل نهاية السنة الجارية.

وأكد لوح، نعمل على اعداد برنامج جديد، لتكوين القضاة بمدرسة القليعة، حيث ان البرنامج القديم سيتغير بنسبة 60 بالمئة .

وأتبع لوح، انه سيتخرج من المدرسة العليا للقضاء من 150 الى 200 قاضي سنويا، لأنه يوجد عدد كبير من القضاة حاليا.

وسيكون التكوين يقول وزير العدل بالمدرسة العليا للقضاء ، وهي مدرسة جديدة مجهزة بتجهيز كامل ومتطور.