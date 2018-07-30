لوح.. تم إصدار727 أمر قضائي دولي في حق مبحوث عنهم

قال الطيب لوح وزير العدل حافظ الأختام، إنّ الجزائر أبرمت إتفاقيات خلال السنوات الماضية من أجل التعاون القضائي مابين الجزائر والدول الأخرى.

وفي هذا السياق كشف الوزير لوح، أنه قد تم وضع مخطط للتعاون في مجال محاربة الجريمة العابرة للحدود والتي تهدد السلم والأمن في الجزائر.

وخلال تدشينه للمرسة العليا للقضاء بالقليعة ولاية تيبازة، صرح الطيب لوح أن السلطات القضائية في الجزائر أصدرت خلال الثلاث سنوات الماضية.

بدءا من العام 2015 وإلى غاية جويلية 2018 الحالي 727 أوامر بالقبض الدولية في حق المبحوق عنهم و المجرمين المتابعين قضائيا في الدول الأجنبية.

وكشف بلغة الأرقام على أن قد تم إصدار 281 إنابة قضائية وتلقي 277 إنابة قضائية وفق إجراءات التسليم بشأن المجرمين وغيرهم.