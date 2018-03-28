لوح: صحيفة السوابق العدلية لن تعيق الشّباب المسبوقين

كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن صحيفة السوابق العدلية لن تصبح عائق في وجه الشباب المحكوم عليم قضائيا عند طلب العمل.

حيث أوضح الوزير خلال ندوة صحفية أن الكثير من الشباب تقابل طلبات عملهم بالرفض بسبب صحيفة السوابق العدلية التي تذكر فيها حكم قضائي صادر في حقهم.

وأضاف لوح أن رفض طلب عمل المسبوق قضائيا يكون فقط إذا كانت الجريمة التي أدين من أجلها تتنافى والمنصب الذي يريد أن يشغله،

موضحا أن هذا يطبق في القطاع العام أو الخاص.