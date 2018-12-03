لوح: “علينا حماية كرامة المسجون.. والمجرم ليس مجرما بطبعه”

قال وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أنه يجب تحسين وضعية وظروف المؤسسات العقابية وتحويلها من طابعها العقابي الى مؤسسات للدفاع الاجتماعي.

مضيفا خلال حلقة علمية حول بدائل العقوبات السالبة للحرية بقصر المؤتمرات، أنه يجب إعادة ادماج المسجون في الحياة الاجتماعية.

مضيفا: ” أنّ المجرم ليس مجرما بطبعه ويجب اعادة ادماجه، وحفظ كرامته بعد انتهاء مدة العقوبة”.

مع إعادة النظر في أشكال المراقبة والمعاقبة في حق المسجون، وتخليص المؤسسات العقابية من الإعتبارات التقليدية ومن طابعها العقابي .

للتتحول الى مؤسسات للدفاع الإجتماعي ومحيط لخلق حياة جديدة، لاتلغي العقوبة بل تحولها لفرصة لتجديد الحياة .