لوح: لا أحد يمكنه استغلال وظيفته أو مركزه للتأثير على القضاء

أكّد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، أنّ تعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة .

تنص على أنّه لا أحد يستطيع أن يستغلّ وظيفته أو مركزه للتأثير على السلطة القضائية.

وأوضح لوح، خلال رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمّة في الجلسة المخصّصة لعرض مشروع قانون الإجراءات الجزائية،

أنّ الرئيس ما فتئ يناضل من أجل أن تتحقق الاصلاحات في السلطة القضائية.

باعتبارها العمود الفقري لكلّ الاصلاحات والضامن للحريات والحقوق الأساسية للمواطن”.

مؤكّا بأنّ الرئيس بوتفليقة الذي هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء عمل من خلال الإصلاحات في قطاعات أخرى غير قطاع العدالة.

على تعزيز دور القضاء وحياده وعدم التأثير على القضاة من أي كان”.