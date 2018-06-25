لوح: لا يمكن الخلط بين قضية مخدّرات عابرة للحدود وجرائم تلقي مزايا وتبييض الأموال

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح اليوم الإثنين، على خلفية مناقشته ملف الساعة المتعلّق بفضيحة كوكايين وهران، أنّه لا يمكن الخلط مطلقا بين قضية مخدرات عابرة للحدود.

التي تسيّرها شبكة دولية أرادت إغراق الجزائر ب7 قناطير من سموم الكوكايين عبر ميناء وهران.

وبين القضايا التي كشفت عنها التحقيقات الجارية، ويتعلّق بجرائم تبييض الأموال وتلقي مزايا غير مستحقة، والتي جعلت موظفين في المحافظات العقارية وفي سلك القضاء محل متابعة.

وكان لوح قد كشف عن12 مشتبه فيهم متابعون في جرائم العقار وتلقي مزايا غير مستحقة، و6 أخرين في القضية الأم المعروفة ب”كوكايين وهران” أودعوا رهن الحبس الأسبوع المنصرم.

وعلى رأسهم المشتبه فيه الرئيسي المدعو “ش.ك” المكنى “البوشي” مستورد اللحوم المجمدة من أمريكا اللاتينية،