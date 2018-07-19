لوح للقضاة: ..”نصف قاضٍ يُزيح الحق ويُفسد النزاهة”

قال وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح،اليوم الخميس أنه لا يُمكن أن المنظومة القضائية أن تستمر أو ترتقي بدون إحقاق العدل وتحمّل المسؤوليات.

التي تعدّ عبئا ثقيلا لا يقوى على تحمله إلا بقوّة الإدارة ونزاهة الضمير.

وشبّه لوح الفساد في الجهاز القضائي بأمثال وأقوال مأثورة، استنبطها من الواقع المعاش، لخّص فيها أن تطهير المنظومة القضائية من أوجه الفساد مستمر ولا رجعة فيه.

احقاقا للعدالة الإجتماعية.

حيث قال الوزير في هذا السياق: ” نصف طبيب يفسد الأبدان ونصف عالم يفسد الأديان، ونصف قاض يزيخ الحق ويفسد النزاهة”

موجها الوزير بهذا القول المأثور أن نزاهة القضاة من الأولويات في القيام بالواجب المهني.

وجاءت تصريحات لوح، على وقع تورّط قضاة ووكلاء جمهورية في قضية ما بات يعرف بقضية “البوشي”، اللذين جرى فصلهم نهائيا من مناصبهم أيام قبيل الحركة الجزئية للقضاء.