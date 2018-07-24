لوح للقضاة والنواب العامون: “استغلّوا المعلومات بدقّة قبل تحريك الدعوى العمومية”

دعا وزير العدل حافظ الأختام الطيّب لوح، الأربعاء القضاة والنوّاب العامون على مستوى المحاكم والمجالس القضائية، على تنفيذ السياسية الجزائية على مستوى إقليم الإختصاص الذي يخضعون له.

بما يتماشى والتعديلات التي طرأت على قانون الإجراءات الجزائية.

لوح أكد في ذات السياق أن النائب العام من واجباته الإستفسار وطلب المعلومات من كل الهيئات وخاصة هئيات الرقابة،وتبعا لما ورده من معلومات رسمية أو غير رسمية يحرّك الدعوى العمومية.

كلٌ حسب إقليم الإختصاص الذي يخضع له ، مضيفا أن القضاة والنيابة العامة ملزمون بالمتابعة بدقّة مطلوبة،حتى لا تضيع حقوق الناس وبالتالي يُظلمون.

مقال له في هذا الصدد : “القاضي له مسؤولية ليس لوحده في إطار إختصاصه وأعطينا كل الأسلحةالمتعلقة بالترسانة القانونية،وخاصة بالنسبة للتعديلات الطارئة على قانون الإجراءات الجزائية”

ويرى لوح أنه يمكن للقضاة والنواب العامون استعمال هذه الصلاحسات للقيام بالمهام المنوطة بهم، بكل شفافية، خضوعا للقانون وهذا ما ينصّ عليه الدستور.