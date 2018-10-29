لوح للمحاكم المحلية: “لاتنتظروا أوامر الوزير وتعليمات الوزارة في حل المشاكل”

أكد اليوم الإثنين، وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن الإصلاحات يجب أن تكون على مستوى إستراتيجية محلية، وليس على مستوى الوزارة الوصية.

وأوضح الوزير خلال تدشينه لمحكمة إبتدائية بالعلمة ولاية سطيف، أن المتابع للقضايا المحكمية تكون محلية وليس كل شيئ يصل إلى الوزير، ولا نتتظر التعليمات والأوامر من العاصمة.

وأضاف لوح، أن المواطن تعترضه مشاكل ويجب على المحاكم التكفل بإنشغالاته لزرع الثقة والطمأنينة تجاه مؤسسات الدولة.

لأن في الأخير كل المشاكل تأتي للقضاء، وهو مايشكل عبئ كبير على هذه المؤسسة.

ولذلك يجب أن ينصف القضاء كل مظلوم، وفق ماتنص عليه قوانين الجمهورية.