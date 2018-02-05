لوح لوكلاء الجمهورية عليكم العمل في الميدان وليس في المكاتب

قال وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، على وكلاء الجمهورية العمل في الميدان وعدم البقاء في المكاتب، والقيام بزيارات إلى مكاتب الحالة المدنية بالبلديات.

وأكّد لوح، على الوكلاء عدم الإكتفاء بالتقارير التي تقدمها له الضبطية القضائية والتنقل إلى الحجز عند النظر.

وذلك في إطار حماية حقوق المواطنين والحريات.

كما اعترف وزير العدل بوجود عجز في عدد المحضرين القضائيين.

وأبرز بأنّ المسابقة المزمع تنظيمها لتوظيف المحضرين القضائيين قريبا، من شأنها أن تسدّ من هذا العجز.

كما أكد وزير العدل على ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية.

يشار إلى أنّ لوح أشرف على تدشين محكمة سريانة بولاية باتنة، حيث تلقى شروحات حول أشغال الإنجاز.

بالإضافة إلى عرض حال حول النشاط القضائي لمحكمة سريانة.