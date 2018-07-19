لوح… مستمرون في تعزيز التشريعات القضائية “حماية “لكل ما هو متاح في الوطن

قال الطيب لوح وزير العدل حافظ الأختام، اليوم الخميس،أن وزارة العدل تهدف الى تعزيز دولة القانون وهذا من خلال تكييف المنظمة القانونية بالجزائر.

وخلال حفل تنصيب ناصف حسين،نائبا عاما بمجلس قضاء تيبازة،قال وزير العدل أن المنظومة التشريعية القانونية سترافق النموذج الإقتصادي للتنمية.

وخاصة في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في حماية الأراضي الفلاحية والغابات وكل ما هو متاح في الوطن.

وهذا من خلال التعمق في الإصلاحات والآداء القضائي وتحسين الخدمات بعد إستكمال الخريطة القضائية من حيث الهياكل والوسائل.

وأشار الوزير أن الجزائر بلغت مستوى من العصرنة بالوسائل المتاحة وكذا إحتراما للخصوصيات القضائية.