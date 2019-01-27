لوح: مشروع تسليم المجرمين بين الجزائر وفرنسا يضمن حماية معطياتهم الشخصية

صرح وزير العدل، أن اتفاقية تسليم المجرمين بين الجزائر وفرنسا، تعبر عن الارادة المشتركة للارتقاء بالعلاقات، على أساس المساواة.

وأكد بالمناسبة، أن هذه الاتفاقية ،تأتي في اطار اعلان الجزائر حول الصداقة والتعاون في 19 ديسمبر 2012.

ونوه، بوجود جالية جزائرية هامة مقيمة بفرنسا، معتبرا إياها جسرا حقيقيا بين البلدين.

من جانب آخر، أكد أن مكافحة الجريمة المنظمة، وعلى راسها الارهاب تقتضي تضامنا دوليا للاستقرار، وسير الديمقراطيات على المدى الطويل.

وقال إن الاتفاقية محل التوقيع، جاءت منسجمة مع مباديء حقوق الانسان، حيث نصت على تعهد الطرفين بتسليم مجرمي البلدين.

كما تعهدت بحماية المعطيات الشخصية للأشخاص المسلّمين، واستعمالها في حدود ما تسمح به الاتفاقية.