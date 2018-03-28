لوح :” من الآن فصاعدا لا يمكن إستغلال المعلومات الشخصية للجزائريين دون علمهم “

قال وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، إنه لا يمكن معالجة أي قضية تتعلق بإستغلال المعلومات الشخصية دون موافقة الشخص المعني ومطالبته بالمتابعة.

وأوضح الوزير خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الأربعاء بالمجلس الشعبي الوطني على هامش المصادقة على قانون حماية المعطيات الشخصية،

قائلا :” أنه من الآن وصاعدا لا يمكن استغلال المعلومات الشخصية للجزائريين دون علمهم للإحصائيات،

أو لأغراض أخرى لا يعلم بها المعني”.

لوح أكد أن هناك إرادة سياسية كبيرة لحماية المعلومات الشخصية للأشخاص الطبيعين، و التي تتجسد اليوم في هذا القانون.

وبخصوص أعضاء اللجنة، كشف وزير العدل أنها تتكون من عدة أشخاص وممثلي هيئات من الدولة، بإشراف من رئيس الجمهورية.

وأكد المسؤول الأول عن قطاع العدالة بالجزائر، أن عمل اللجنة سيكون مستقل وغير تابع لأي جهة.