لوح.. مواكبة قطاع العدالة للعصرنة مسألة ملحة

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح اليوم الاثنين بولاية أدرار أن مواكبة قطاع العدالة للعصرنة “باتت مسألة ملحة”.

وأوضح الوزير لدى إشرافه على تدشين محكمة أولف (250 كلم شرق عاصمة الولاية) في إطار الزيارة التي قام بها إلى هذه الولاية أنّ “مواكبة قطاع العدالة للعصرنة باتت مسألة ملحة ي وهو أمر لامناص منه في ظل التطور الهائل الحاصل في المعلوماتية والتكنولوجيات الحديثة”.

وقال لوح أن الإصلاحات العميقة التي يشهدها قطاع العدالة “الرامية إلى تكريس دولة الحق والقانون ودعم ترسيخ السلطة القانونية ترتكز على محاور أساسية، من بينها إثراء المنظومة التشريعية والتنظيمية وترقية الموارد البشرية وتثمينها وعصرنة القطاع، إلى جانب إصلاح إدارة السجون من خلال تبني المعايير الدولية الحديثة في التعامل مع شريحة المحبوسين.”

وأضاف في ذات الإطار “أنه تم الحرص في إنجاز مقرات قضائية وتمكينها من أداء وظيفتها كاملة بالنوعية المطلوبة،

حيث تعد محكمة أولف الجديدة شاهدا على ذلك من خلال توفرها على كل ما هو مطلوب في ترقية وأداء العمل القضائي بجدية وفي ظروف ملائمة”.

وأكد وزير العدل حافظ الأختام أن تجسيد هذا المرفق القضائي الذي أنجز بهذا الحجم الكبير مقارنة بتعداد سكان المنطقة بهدف “ضمان ديمومته وبما يسمح بأداء وظيفته بطريقة عصرية وهي الاستراتيجية المعتمدة ضمن محاور إصلاح العدالة، سيما ما تعلق منها بالعصرنة وتقريب العدالة من المواطنين”.

وترمي هذه الإصلاحات التي تندرج ضمن برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة — كما أضاف الوزير– إلى “تقوية السلطة القضائية حتى تكون حامية لحقوق الأساسية والحريات الفردية ومن أجل ضمان عدم خضوع السلطة القضائية إلا لسلطان القانون”،

بما سيساهم –كما قال– في تحقيق السكينة و الاطمئنان والأمن والاستقرار للمجتمع وتكريس ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.

وعاين الطيب لوح مختلف مكاتب هذا المرفق القضائي الجديد الذي أنجز بمواصفات عمرانية حديثة، حيث تلقى شروحا حول مهامه بخصوص معالجة القضايا وآلية الوساطة القضائية، إلى جانب اطلاعه على تسيير التطبيقات التقنية العصرية في تسيير القطاع.

وحث بالمناسبة على ضرورة أن تتوفر كل محكمة على قاعة أرشيف، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم حاليا إنشاء أربع مراكز أرشيف جهوية بكل من ولايات وهران وقسنطينة وورقلة وبشار.

ويواصل وزير العدل حافظ الأختام زيارته لولاية أدرار غدا الثلاثاء بتفقد عدة هياكل قضائية بعاصمة الولاية.